In estate arriverà un vice-Di Lorenzo: spunta un nome in Croazia, ma occhio alla Premier
Il Napoli inizia a programmare la prossima stagione e il direttore sportivo Giovanni Manna è già al lavoro per individuare i rinforzi da consegnare ad Antonio Conte. Tra le priorità del mercato estivo c’è anche l’arrivo di un terzino destro che possa alternarsi con Giovanni Di Lorenzo e crescere alle spalle del capitano azzurro.
Occhi in Premier e Croazia
Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club segue con attenzione Moris Valincic, esterno croato della Dinamo Zagabria già osservato in passato anche dall’Inter. Il profilo piace per prospettiva e margini di crescita, ma non è l’unica pista. Il Napoli guarda infatti con interesse anche alla Premier League, campionato da cui potrebbero arrivare occasioni interessanti sia dal punto di vista tecnico sia economico. L’obiettivo è inserire in rosa un giocatore giovane ma affidabile, capace di garantire alternative a Di Lorenzo durante la stagione.
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