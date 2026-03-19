In estate arriverà un vice-Di Lorenzo: spunta un nome in Croazia, ma occhio alla Premier

vedi letture

Tra le priorità del mercato estivo c’è anche l’arrivo di un terzino destro che possa alternarsi con Giovanni Di Lorenzo e crescere alle spalle del capitano.

Il Napoli inizia a programmare la prossima stagione e il direttore sportivo Giovanni Manna è già al lavoro per individuare i rinforzi da consegnare ad Antonio Conte. Tra le priorità del mercato estivo c’è anche l’arrivo di un terzino destro che possa alternarsi con Giovanni Di Lorenzo e crescere alle spalle del capitano azzurro.

Occhi in Premier e Croazia

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club segue con attenzione Moris Valincic, esterno croato della Dinamo Zagabria già osservato in passato anche dall’Inter. Il profilo piace per prospettiva e margini di crescita, ma non è l’unica pista. Il Napoli guarda infatti con interesse anche alla Premier League, campionato da cui potrebbero arrivare occasioni interessanti sia dal punto di vista tecnico sia economico. L’obiettivo è inserire in rosa un giocatore giovane ma affidabile, capace di garantire alternative a Di Lorenzo durante la stagione.