Incastro Zanoli-Juanlu, Romano: "Napoli concentrato su Hojlund-Elmas, affare in stand-by"

Hojlund nelle prossime ore potrebbe diventare il nuovo attaccante del Napoli. Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, attraverso il proprio canale Youtube, insieme al collega Matteo Moretto, ha riferito le ultime sulle altre trattative del Napoli, a partire dal ritorno in azzurro, sempre più vicino, di Eljif Elmas.

Moretto: "E’ un'operazione in chiusura da 72 ore ormai, mancano veramente solo i contratti e poi le visite mediche. Però c'è l'accordo su tutto. Elmas è pronto a tornare al Napoli. Tra l'altro Elmas è stato cercato anche da altre squadre anche in Italia, ma la volontà del calciatore è stata in questo caso veramente decisiva. Non solo Hojlund ed Elmas, perché il Napoli si è dato delle priorità. Le priorità in questo momento erano l'attaccante e il centrocampista, poi dopo il Napoli ha messo in stand-by altre soluzioni. Altre trattative anche in uscita, perché Zanoli-Juanlu”.

Romano: “Qui c'è un incastro, Zanoli sta aspettando di andare all'Udinese. L'accordo tra Napoli e Udinese c'è da tempo. Il giocatore andrebbe volentieri a Udine, che non vuol dire che Zanoli vuole andare via da Napoli. Se deve restare a Napoli, come chiunque, credo, sarebbe più che felice di potersela giocare. Ovviamente c'ha davanti il capitano Giovanni Di Lorenzo, però insomma un ragazzo di talento, lavorare con Conte Champions League e tutto il resto. Ma Zanoli è pronto ad andare a Udine, quindi quell'operazione è virtualmente fatta. Cosa si aspetta? Che il Napoli prenda un terzino. Il nome del terzino resta Juanlu, ma a stasera il Napoli non è tornato ancora forte al tavolo col Siviglia. Può essere una strategia in questo caso, no?".

Moretto: “Guarda, alle ore 20 né il Siviglia né gli agenti di Juanlu avevano ricevuto ulteriori segnali positivi dal Napoli. È come se il Napoli avesse messo in stand-by tutto quanto per concentrarsi sulla chiusura di Hojlund ed Elmas. Così è stato e così sarà. Adesso vedremo se da domani in poi il Napoli tornerà forte su Juanlu Sanchez, che ha un accordo con il Napoli da tempo. Basterebbe un passettino in più e un passettino in meno tra domanda e offerta e poi l'operazione si potrebbe chiudere. Vediamo se così sarà”.