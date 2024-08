Incontro per Lukaku, Romano: "Il Chelsea ha chiesto ancora la clausola! No del Napoli"

Il Napoli vuole Romelu Lukaku e continua a trattare, con Giovanni Manna presente a Londra, con il Chelsea. Le ultime arrivano da Fabrizio Romano: "Sono in corso a Londra le trattative tra Chelsea e Napoli per concludere l'affare Romelu Lukaku. Il Chelsea ha chiesto nuovamente oggi un pacchetto complessivo di 37 milioni di sterline, mentre il Napoli non pagherà la clausola rescissoria e insisterà per negoziare condizioni diverse. Lukaku, in attesa del via libera".