Juanlu-Napoli: spunta la data in cui la trattativa col Siviglia è saltata

Juanlu Sanchez, il Napoli ci riprova per gennaio. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport torna a parlare della trattativa estiva specificando come il 14 agosto, giorno dell'infortunio di Lukaku, tutto cambiò, con il club azzurro che fu costretto a frenare e a stoppare altri affari per dedicarsi al sostituto di Big Rom che poi sarebbe stato Hojlund.

Juanlu piace molto al Napoli che a quanto pare non vuole rinunciarci. Juanlu piace per qualità ma anche perché essendo un 2003, dunque Under, non occuperebbe posto nella lista del campionato. Manna a inizio mercato era già stato in Spagna per parlare con il ds del Siviglia e con gli agenti del calciatore, chiaro indizio della volontà di procedere e chiudere. Juanlu è un esterno molto abile a spingere che ha doti fisiche e atletiche, è molto rapido e crea pericoli dalle sue parti. Può ancora crescere tanto in fase difensiva. Per il Napoli sarebbe un investimento per il futuro.