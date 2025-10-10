Mainoo-Napoli, si riapre affare? Gazzetta: "Si può chiudere a gennaio"

Napoli, per Kobbie Mainoo, può diventare l'opportunità che aspettava. Il centrocampista, infatti, è l'ennesimo calciatore che a Manchester - sponda United - rischia di ridimensionarsi. Come scrive La Gazzetta dello Sport, i sondaggi estivi avevano avuto esito positivo, il giocatore avrebbe accettato volentieri la destinazione in prestito. Poi i piani del club sono cambiati, i fondi destinati a un rinforzo a centrocampo sono stati convogliati su Hojlund per far fronte all'infortunio di Lukaku.

"Ma la volontà del Napoli è quella di aggiungere un altro innesto nel reparto, in prestito considerando i diversi investimenti già effettuati. Mainoo è scontento di questo avvio di stagione e sta spingendo per essere ceduto a gennaio, anche a titolo temporaneo. L'obiettivo a breve termine dell'inglese, infatti, è mettersi in mostra per conquistare un posto nella rosa di Tuchel per i prossimi Mondiali. Manchester non è la vetrina giusta, Napoli invece può diventarlo. L'impressione è che la trattativa possa andare a buon fine se lo United accetterà di non avere garanzie di riscatto, anche perché a gennaio le incognite sono maggiori e De Laurentiis non ha intenzione di sbilanciarsi", si legge.