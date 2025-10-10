Il Napoli pensa a un difensore dell'Atletico Madrid per gennaio

© foto di sscnapoli
Oggi alle 09:40Calciomercato Napoli
di Fabio Tarantino

Non solo Juanlu: nome nuovo, ma che ritorna, per la corsia destra del Napoli. Piace Marc Pubill, 22 anni, da poco all'Atletico Madrid dove però non ha troppo spazio. Il giocatore piaceva già dai tempi dell'Almeria e per questo motivo, secondo La Gazzetta dello Sport, il Napoli non ha mai smesso di pensare a lui. Dunque oltre a Juanlu altro giocatore della Liga monitorato nell'ottica di rinforzare la corsia destra di difesa.