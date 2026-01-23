Indennizzo basso e tanti bonus: così Giovane a titolo definitivo col saldo zero

Molti tifosi si domandano come farà il Napoli a pagare Giovane a titolo definitivo dato che c'è il vincolo del mercato a saldo zero. La risposta arriva da Sky Sport: indennizzo basso oggi e poi diversi bonus per arrivare a 20 milioni totali come cifra.

"Giovane è pronto a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Il club azzurro ha raggiunto poco fa anche l’accordo con il giocatore sullo stipendio che percepirà in Campania. Dopo aver raggiunto l’intesa con il Verona – come vi abbiamo raccontato nella serata di ieri, 22 gennaio – le parti hanno trovato anche l’accordo sull’ingaggio. Come anticipato, nella trattativa è stato fondamentale il rapporto tra Napoli e gialloblù. Dopo essersi inseriti nei giorni precedenti, gli azzurri hanno superato la concorrenza della Lazio e hanno trovato l’accordo per un’operazione a titolo definitivo con un indennizzo basso e diversi bonus, per un totale di 20 milioni. In questo modo, il Napoli rientra nei limiti imposti dal mercato dopo le partenze in prestito oneroso di Lucca e Noa Lang, con il risparmio sui relativi ingaggi".