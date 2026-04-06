Riscatto Alisson, dal Portogallo: “Napoli ha preso la sua decisione”
TuttoNapoli.net
Lo riporta Abola
La decisione sembra ormai presa: il Napoli è pronto a riscattare definitivamente Alisson Santos dopo il prestito oneroso dello scorso gennaio. La conferma arriva dal Portogallo, dove il quotidiano A Bola dà per definita la scelta del club azzurro.
Secondo quanto riportato, la SSC Napoli avrebbe deciso di puntare con convinzione sull’esterno brasiliano, promosso a pieni voti dopo questi mesi in azzurro e destinato a restare anche nella prossima stagione.
Per completare l’operazione, il Napoli verserà 16,5 milioni di euro allo Sporting CP, che sommati ai 3,5 milioni già corrisposti a gennaio portano il costo complessivo dell’affare a 20 milioni di euro.
Pubblicità
Calciomercato Napoli
Copertina Gli auguri di ADL: "Buona Pasqua al Napoli! Ai tifosi assicuro una gestione virtuosa" di Davide Baratto
Le più lette
Prossima partita
06 apr 2026 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Milan
In primo piano
Pierpaolo MatroneConte-Italia, Sky: è lusingato, ma accetterebbe in un solo caso! E ADL vuole tenerlo
Arturo MinerviniADL: "Calcio italiano? Pazziella mman e criatur! Sono troppe 20 squadre in A. Su Malagò..."
Arturo MinerviniLukaku rompe il silenzio sui social: “Ecco come stanno le cose, devo stare bene per aiutare il Napoli”
Pierpaolo MatroneDe Bruyne: "Sto bene, già giocato più di quanto pensassi! Lukaku? A Napoli tutto amplificato..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com