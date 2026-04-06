Riscatto Alisson, dal Portogallo: “Napoli ha preso la sua decisione”

Riscatto Alisson, dal Portogallo: “Napoli ha preso la sua decisione”TuttoNapoli.net
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Oggi alle 11:30Calciomercato Napoli
di Arturo Minervini
Lo riporta Abola

La decisione sembra ormai presa: il Napoli è pronto a riscattare definitivamente Alisson Santos dopo il prestito oneroso dello scorso gennaio. La conferma arriva dal Portogallo, dove il quotidiano A Bola dà per definita la scelta del club azzurro.

Secondo quanto riportato, la SSC Napoli avrebbe deciso di puntare con convinzione sull’esterno brasiliano, promosso a pieni voti dopo questi mesi in azzurro e destinato a restare anche nella prossima stagione.

Per completare l’operazione, il Napoli verserà 16,5 milioni di euro allo Sporting CP, che sommati ai 3,5 milioni già corrisposti a gennaio portano il costo complessivo dell’affare a 20 milioni di euro.