Ultim'ora Indiscrezione su Italiano: è a Roma, possibile incontro con ADL?

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Possibile svolta in arrivo per la panchina del Napoli?.

Possibile svolta in arrivo per la panchina del Napoli?. Nelle ultime ore sono infatti emersi nuovi aggiornamenti sul futuro della guida tecnica azzurra, con il nome di Vincenzo Italiano che torna con forza al centro delle indiscrezioni.

Incontro a Roma Italiano-ADL?

A rilanciare la notizia è stato Massimo D’Alessandro di Radio CRC, secondo cui il tecnico sarebbe già nella Capitale per una serie di incontri che potrebbero riguardare proprio il club di Aurelio De Laurentiis. “Vincenzo Italiano è a Roma. Ha dormito nella Capitale ed è in compagnia dell’avvocato Francesco Caliandro e dell’agente Diego Nappi. Appuntamento con ADL in mattinata?”, ha riferito il giornalista con un post sui proprio canali social.