Spinazzola rinnova! Televomero: ha già firmato, rifiutate Juve e Milan

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Spinazzola rinnova con il Napoli: incontro con De Laurentiis e firma del prolungamento. Rifiutate Juventus, Milan e Fenerbahce

Leonardo Spinazzola avrebbe rinnovato il suo contratto con il Napoli: lo ha riportato la giornalista Claudia Mercurio durante Il Bello del Calcio su Televomero. L'esterno azzurro avrebbe incontrato il presidente Aurelio De Laurentiis questa mattina per firmare ufficialmente il prolungamento. Continua quindi l'avventura di Spinazzola con la maglia dei partenopei: il classe 1993 - aggiunge Televomero - ha preferito la permanenza rifiutando le offerte di Juventus, Milan e Fenerbahce.

Le statistiche del biennio al Napoli:

Nelle sue due stagioni al Napoli, Leonardo Spinazzola si è imposto come una risorsa importante sulle corsie esterne. Nella stagione 2024/25 ha collezionato circa 30 presenze con 1 gol e 1 assist tra Serie A e Coppa Italia. Nel campionato appena concluso è salito a circa 42 apparizioni aumentando anche il suo bottino realizzativo: 3 reti e 5 passaggi vincenti messi a referto.