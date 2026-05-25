Napoli-Allegri, Sky: resta il preferito! ADL vuole un allenatore d'esperienza

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Il Napoli ha già voltato pagina dopo l’addio di Antonio Conte e il nome più caldo per la successione resta quello di Massimiliano Allegri. Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna sono al lavoro per scegliere il nuovo allenatore e, al momento, il tecnico toscano sarebbe in vantaggio sugli altri candidati. Dopo due stagioni chiuse con uno scudetto, una Supercoppa Italiana e un secondo posto, il club azzurro vuole affidarsi ancora a un profilo di grande esperienza per restare competitivo ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Allegri da tempo nei pensieri di De Laurentiis

Allegri, attualmente al Milan, potrebbe chiudere la sua seconda avventura in rossonero già dopo una sola stagione. Il suo nome, del resto, è da tempo nei pensieri di De Laurentiis. Inoltre, a Napoli ritroverebbe Giovanni Manna, dirigente con cui aveva già collaborato durante gli anni alla Juventus. A riportarlo è Sky Sport.