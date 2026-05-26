Manna accelera sul mercato: lavora per chiudere il primo acquisto

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Secondo un pezzo del Corriere dello Sport, il direttore sportivo Giovanni Manna starebbe lavorando da tempo all’operazione.

Il Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato e tra i profili seguiti con maggiore attenzione ci sarebbe quello di Khalaili, esterno destro dell’Union Saint-Gilloise reduce da una stagione molto positiva in Belgio. Secondo quanto si legge sul Corriere dello Sport, il direttore sportivo Giovanni Manna starebbe lavorando da tempo all’operazione.

Il quotidiano descrive Khalaili come “un terzino destro con spiccate caratteristiche offensive” e protagonista del double conquistato dal club belga. Israeliano nato ad Haifa, il giocatore avrebbe una valutazione attorno ai 20 milioni di euro e starebbe attirando enorme attenzione anche nel suo Paese. Secondo il Corriere dello Sport, il trasferimento “potrebbe passare alla storia come il più ricco di un giocatore nato in Israele”.

A convincere il Napoli sarebbero soprattutto i numeri dell’ultima stagione. Il quotidiano evidenzia infatti “6 gol e 6 assist”, con tre reti segnate addirittura in Champions League, compresa una contro l’Atalanta. L’idea del club azzurro sarebbe quella di inserire gradualmente il giocatore accanto a un leader esperto come Giovanni Di Lorenzo, permettendogli di crescere senza pressioni eccessive. Ma, come sottolinea il giornale, “le basi sembrano davvero molto buone”.