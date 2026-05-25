Ultim'ora Nuovo allenatore Napoli, Rai: vertice di 6 ore, sono due i nomi in pole

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Giornata intensa in casa Napoli per programmare il futuro dopo l’addio di Antonio Conte

Giornata intensa in casa Napoli per programmare il futuro dopo l’addio di Antonio Conte. Secondo le ultime indiscrezioni, oggi va in scena un lungo vertice durato circa sei ore per individuare il nuovo allenatore azzurro. In cima alla lista continuano a esserci Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano, entrambi in attesa di un eventuale contatto diretto da parte di Aurelio De Laurentiis. Le candidature dei due tecnici restano forti e rappresentano, al momento, le piste più concrete per la successione in panchina.

Mancini e altre soluzioni defilate

Più defilata, invece, l’ipotesi di affidarsi a un profilo straniero, soluzione che al momento sembra avere meno possibilità di prendere quota. Nessun riscontro, inoltre, sul nome di Roberto Mancini: l’ex commissario tecnico della Nazionale non sarebbe stato contattato dal club partenopeo. A riportarlo è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, ai microfoni di Rai Due.