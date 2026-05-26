Anguissa, cessione possibile: ci sono due club turchi pronti all'assalto

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Il Napoli valuta una possibile rivoluzione a centrocampo e tra i sacrificabili potrebbe esserci André-Frank Zambo Anguissa

Il Napoli valuta una possibile rivoluzione a centrocampo e tra i sacrificabili potrebbe esserci André-Frank Zambo Anguissa. Secondo un pezzo del portale Tuttomercatoweb, il club azzurro avrebbe deciso di mettere sul mercato il centrocampista camerunense per aprire un nuovo ciclo nella mediana.

Il portale spiega che Anguissa “era a un passo dal rinnovo”, con una bozza di accordo già pronta fino al 2028, con opzione per il 2029. Tuttavia, “i tanti alti e bassi che ha subito nella scorsa stagione, in particolare a inizio 2026”, avrebbero convinto il Napoli a fermare la trattativa e a valutare la cessione del giocatore.

Sul centrocampista sarebbe forte l’interesse del Galatasaray, pronto a presentare un’offerta economicamente molto importante. Secondo Tuttomercatoweb, il club turco sarebbe disposto quasi a raddoppiare l’attuale ingaggio del giocatore, che oggi percepisce “solo 2,5 milioni di euro più bonus”. Non manca però la concorrenza. Sempre secondo il portale, anche il Besiktas avrebbe manifestato interesse per Anguissa, segnale di come il centrocampista continui ad avere grande mercato nonostante una stagione vissuta tra alti e bassi.