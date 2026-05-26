Possibile cessione per Anguissa: i cinque profili che il Napoli segue per sostituirlo
Il Napoli studia le possibili alternative ad André-Frank Zambo Anguissa in vista della prossima stagione. Secondo un pezzo del portale Tuttomercatoweb, il club azzurro avrebbe già iniziato a valutare diversi profili per raccogliere l’eventuale eredità del centrocampista camerunense.
Tra i nomi monitorati ci sarebbe quello di Maximo Perrone del Como, giocatore che potrebbe lasciare il club lombardo nonostante la qualificazione europea. Il portale cita anche Richard Rios del Benfica, profilo seguito con attenzione dalla dirigenza azzurra.
Nella lista figurerebbe inoltre Gabriel Sara del Galatasaray, anche se la concorrenza sarebbe molto alta. Tra le alternative valutate dal Napoli ci sarebbe anche Johan Mazambi, centrocampista svizzero del Friburgo, mentre non viene escluso un possibile ritorno di interesse per Davide Frattesi. Il centrocampista dell’Inter, si legge nel pezzo, “è già stato seguito nelle scorse sessioni” di mercato e potrebbe tornare d’attualità in caso di rivoluzione nella mediana azzurra.
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