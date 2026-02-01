Infortunio Di Lorenzo, Il Mattino: può tornare in auge Norton-Cuffy

Il problema al ginocchio di Giovanni Di Lorenzo rischia di incidere anche sulle strategie di mercato del Napoli. Come riporta Il Mattino, oggi il club valuterà se intervenire sulla fascia, ruolo chiave per Antonio Conte.

L’idea di un rinforzo esterno potrebbe riportare in auge la pista Brooke Norton-Cuffy, considerando che, con la difesa a tre, Di Lorenzo era una pedina fondamentale sia nel terzetto arretrato sia sulla corsia.