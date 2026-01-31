Non solo Juanlu, Sky: il Napoli pensa a Zappa per sostituire Di Lorenzo

vedi letture

Giovanni Di Lorenzo nel match contro la Fiorentina è uscito in lacrime in barella nel primo tempo, a causa di un infortunio al ginocchio. Le sensazioni sono tutt'altro che positive, si teme la rottura del legamento crociato, e se dovesse essere confermato un lungo stop per il capitano non è escluso che il Napoli cerchi un sostituto sul calciomercato. Come riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky Sport, sono due i nomi sul taccuino degli azzurri.

Il primo è quello di Juanlu Sanchez, pallino della dirigenza che ci aveva già provato la scorsa estate, ma restano le difficoltà nella trattativa con il Siviglia. Poi si pensa a Gabriele Zappa, laterale destro del Cagliari che quest'anno è stato un po' oscurato da Palestra su quella corsia e che quindi potrebbe valutare l'idea di cambiare squadra in questa finestra invernale di calciomercato.