Ultim'ora Napoli-Zappa, si accelera! Schira rivela: "C'è già l'intesa sul contratto"

Sono ore caldissime per il mercato del Napoli. Non solo Alisson Santos per aumentare le scelte in attacco. Il Napoli a poche ore dalla chiusura della sessione invernale si ritrova a tentare un altro inserimento dopo l'infortunio di Giovanni Di Lorenzo che rischia seriamente di aver chiuso la sua stagione per un grave problema al ginocchio.

Si è creata un'emergenza per il Napoli che in queste ore tenta l'acquisto di Gabriele Zappa dal Cagliari in prestito con diritto di riscatto. Il giornalista ed esperto di mercato Niccolò Schira, il primo a svelare di questa pista nella giornata ieri, ora informa che c'è già l'accordo con l'entourage del giocatore sulle cifre del contratto. Ora la trattativa è tra Napoli e Cagliari.