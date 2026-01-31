Ultim'ora Ko Di Lorenzo, idee Holm e Norton-Cuffy! Romano: "Vi spiego la situazione"

Se l'infortunio di Giovanni Di Lorenzo dovesse confermarsi grave come sembra, non è escluso che il Napoli intervenga sul calciomercato alla ricerca di un suo sostituto. A dare aggiornamenti sulla situazione è stato Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, sul suo canale YouTube: "Giovanni Di Lorenzo si è fatto male, è un infortunio serio al ginocchio, Antonio Conte ha confermato purtroppo le sensazioni del campo. Il Napoli deve cautelarsi perché manca pochissimo alla chiusura del mercato e allora vediamo cosa accadrà. È ancora molto fresca la situazione, quindi il Napoli dovrà ovviamente prendere i suoi tempi.

Posso dirvi che due giocatori che il Napoli ha sondato negli ultimi 10-15 giorni, al di là del discorso Juanlu che è sempre stato un pallino ma costa, a livello di potenziale opportunità in prestito con diritto o in prestito con obbligo, sono Holm e Norton-Cuffy. Due giocatori su cui gli azzurri avevano già messo gli occhi, con intenzioni diverse, per questo il Napoli non ha affondato. Adesso entrambi i giocatori sono impegnati in situazioni differenti, ma vediamo cosa succede. Vediamo se il Napoli decide di affondare per una pedina anche a destra o meno".