Ultim'ora Zappa in pole ma il Napoli non si ferma, Sky: "Ecco altri 3 profili sondati!"

Non solo Alisson Santos. Il Napoli in queste ultime ore si muove su più tavoli dopo il brutto infortunio di Giovanni Di Lorenzo, uscito in barella durante il match contro la Fiorentina, e che costringerà la società ad intervenire anche sul reparto difensivo. Non c'è solo il nome di Gabriele Zappa, il nome che convince di più e per il quale va avanti la trattativa con il Cagliari.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, il Napoli prova a chiudere un rinforzo per la corsia di destra con la formula del prestito. L’idea è quella di acquisire un giocatore che possa ricoprire sia il ruolo di laterale esterno che di braccetto difensivo ed oltre Zappa si sono sondati anche i profili di Ignace Van der Brempt, del Como, Davide Calabria del Panathinaikos e Timothy Castagne del Fulham.