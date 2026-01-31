Ultim'ora
Santos-Napoli, Romano: "Tutto definito! Ecco le cifre, manca solo ok finale"
L'imminente trasferimento di Ademola Lookman all'Atletico Madrid è una risposta per il Napoli che non potrà prendere Kamaldeen Sulemana, primo obiettivo che però verrà bloccato dall'Atalanta, la quale non si priverà di due calciatori nella stessa posizione. Così, gli azzurri potrebbero a breve chiudere per la seconda scelta come esterno offensivo: Alisson Santos dello Sporting CP.
Come riporta Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, l'operazione con il club portoghese è del tutto definita per 3 milioni di euro di prestito oneroso ed un diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Manca solo il via libera finale del Napoli che potrebbe arrivare proprio nelle prossime ore.
Pubblicità
Calciomercato Napoli
Le più lette
Prossima partita
07 feb 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Genoa
|Napoli
In primo piano
LiveConte in conferenza: "Di Lorenzo? Sono incazzato! Non si tutelano i giocatori. Mercato? Noi bloccati e altri indebitati"
Antonio GaitoTuttonapoliUna Champions mortificante: i limiti di Conte e la disastrosa gestione della rosa
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la carognata inattesa, le stron**te su Meret, la scioccante news su Vergara e il dato che inchioda Conte
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Andati anche oltre le aspettative. In Champions potevamo starci! Sabato già in campo..."
Redazione Tutto Napoli.netLiveConte in conferenza: "Spalletti porti rispetto, non deve permettersi! Senza Neres non c'è creatività. Peccato per Copenaghen. Sul Chelsea e gli infortuni..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la balla spaziale di Spalletti, la sciagura del rigore a Di Lorenzo, la due sconfitte di Conte e il dubbio su Vergara
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com