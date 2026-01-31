Ultim'ora

Santos-Napoli, Romano: "Tutto definito! Ecco le cifre, manca solo ok finale"
Oggi alle 21:30Calciomercato Napoli
di Davide Baratto

L'imminente trasferimento di Ademola Lookman all'Atletico Madrid è una risposta per il Napoli che non potrà prendere Kamaldeen Sulemana, primo obiettivo che però verrà bloccato dall'Atalanta, la quale non si priverà di due calciatori nella stessa posizione. Così, gli azzurri potrebbero a breve chiudere per la seconda scelta come esterno offensivo: Alisson Santos dello Sporting CP.

Come riporta Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, l'operazione con il club portoghese è del tutto definita per 3 milioni di euro di prestito oneroso ed un diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Manca solo il via libera finale del Napoli che potrebbe arrivare proprio nelle prossime ore.