Ultim'ora Ko Di Lorenzo non cambia il mercato, Sky: si chiude per Alisson Santos

Si prospetta un lungo stop per Giovanni Di Lorenzo, per il capitano si sospetta la rottura del legamento crociato rimediata nel match di oggi contro la Fiorentina. Questo però non dovrebbe cambiare i piani di mercato del Napoli: come riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista Sky Sport, gli azzurri sono comunque orientati ad acquistare un esterno d'attacco.

Con Kamaldeen Sulemana bloccato dall'Atalanta, nelle prossime ore il Napoli potrebbe formalizzare l'operazione Alisson Santos: il club azzurro ha già raggiunto l'accordo verbale con lo Sporting CP e manca solo la decisione definitva per portare il classe 2002 alla corte di Antonio Conte. Sono ore calde per le sorti del calciomercato dei partenopei, con la finestra invernale che chiuderà lunedì 2 febbraio alle ore 20:00.