Niente Holm! Il Bologna lo cede alla Juventus in uno scambio: i dettagli

Niente Holm! Il Bologna lo cede alla Juventus in uno scambio: i dettagli
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:41Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone

Tra i nomi attenzionati dal Napoli per la fascia destra di difesa c'è stato anche Emil Holm, anche se nelle ultime ore si era raffreddato. E infatti il terzino del Bologna andrà alla Juventus, con Joao Mario pronto a fare il percorso opposto. Lo fa sapere l'esperto di mercato Fabrizio Romano:

"La Juventus ha concordato verbalmente l'acquisto di Emil Holm dal Bologna, here we go! Dopo i termini personali concordati ieri, ora anche l'accordo tra club per il prestito con clausola di riscatto. João Mário, se tutto andrà secondo i piani, arriverà al Bologna con un prestito separato".