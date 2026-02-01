Zappa-Napoli, presentata la prima offerta! Cagliari non convinto e c'è la Fiorentina

Gabriele Zappa è il nome più caldo per il Napoli dopo l'infortunio di Giovanni Di Lorenzo. Il club azzurro ha presentato una prima offerta, che però non soddisfa pienamente il Cagliari. A riferirlo è l'esperto di mercato Matteo Moretto:

"Il Napoli ha presentato una prima proposta al Cagliari per Gabriele Zappa, ma il prestito secco non convince a pieno tutte le parti. Si lavora sulla formula alla ricerca di una quadra. La Fiorentina vuole Zappa in prestito con diritto che diventa obbligatorio in caso di salvezza".