Sospiro di sollievo Di Lorenzo, Schira annuncia: “Il Napoli dovrebbe restare così in difesa”
Sospiro di sollievo in casa Napoli per le condizioni di Giovanni Di Lorenzo, il cui infortunio si è rivelato molto meno grave del previsto. Gli accertamenti hanno infatti escluso qualsiasi lesione, evidenziando soltanto una distorsione al ginocchio che dovrebbe costringere il capitano azzurro a circa un mese di stop.
Una notizia accolta positivamente da tutto l’ambiente partenopeo e sottolineata anche dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, che ha fatto sapere come, alla luce di questo scenario, il Napoli dovrebbe restare così in difesa, senza dunque intervenire sul mercato per il reparto arretrato.
🚨Escl. - Sospiro di sollevo in casa #Napoli: molto meno serio del previsto l’infortunio a Giovanni #DiLorenzo che ha ripotato solo una distorsione al ginocchio e nessuna lesione. Si prevede un mesetto di stop. A questo punto il club azzurro dovrebbe restare così in difesa— Nicolò Schira (@NicoSchira) February 1, 2026
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Genoa
|Napoli
