Sospiro di sollievo Di Lorenzo, Schira annuncia: “Il Napoli dovrebbe restare così in difesa”

Oggi alle 13:35Calciomercato Napoli
di Francesco Carbone

Sospiro di sollievo in casa Napoli per le condizioni di Giovanni Di Lorenzo, il cui infortunio si è rivelato molto meno grave del previsto. Gli accertamenti hanno infatti escluso qualsiasi lesione, evidenziando soltanto una distorsione al ginocchio che dovrebbe costringere il capitano azzurro a circa un mese di stop.

Una notizia accolta positivamente da tutto l’ambiente partenopeo e sottolineata anche dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, che ha fatto sapere come, alla luce di questo scenario, il Napoli dovrebbe restare così in difesa, senza dunque intervenire sul mercato per il reparto arretrato.