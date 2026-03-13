Insigne svela: "Sono stato vicino a tornare al Napoli. Il mio cuore..."

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Insigne svela: "Sono stato vicino al ritorno al Napoli". L'ex capitano azzurro racconta anche il mancato accordo con la Lazio di Sarri

Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli e oggi in forza al Pescara, a Sky Calcio Unplugged ha svelato di essere stato in procinto di rivestire la maglia dei partenopei: "Sono stato vicino al ritorno, non l'ho mai nascosto. Sono stato contattato a quindici giorni dalla chiusura del mercato. Non vi dico il mio cuore come andava in quei giorni. Alla fine hanno scelto di prendere un giocatore più pronto".

Sull'interessamento della Lazio di Maurizio Sarri:

"Ho parlato con il mister Sarri. Alla fine non si è fatto nulla, loro hanno fatto altre scelte. Non me la sono presa, sono un professionista e fa parte del nostro lavoro".

Sul ritorno al Pescara, club che lo lanciò da giovane:

"Mi è mancata molto la passione, quella che si sente in Italia non la trovi facilmente in giro. lo sono abituato a giocare sotto pressione, rendo di più. Al primo gol mi sono venuti in mente tanti ricordi. Un'emozione incredibile, in qualsiasi categoria quando uno sta fermo e torna al gol è bellissimo. Voglio riuscire a salvare il Pescara. II futuro si vedrà".