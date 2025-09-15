Inter, Frattesi è un caso: non gioca, ma il club ha rifiutato le avances di Napoli e non solo

Davide Frattesi non ha ancora visto il campo in questo avvio di stagione, e l'ultima panchina nel Derby d'Italia contro la Juventus ha fatto scattare l'allarme. Zero minuti totali in campionato. Il suo impiego nella Nazionale, con una ventina di minuti giocati nel 4-5 contro Israele, esclude problemi fisici. La questione è un'altra: l'attuale allenatore Chivu sembra pensarla esattamente come il suo predecessore Inzaghi.

La dirigenza, capitanata da Beppe Marotta, ha invece sempre creduto nel giocatore. In estate sono state respinte le offerte di club come il Napoli e il Newcastle e ora l'obiettivo è il rinnovo del contratto in scadenza nel 2028. Una situazione paradossale: il club lo blinda, l'allenatore lo ignora. Il caso Frattesi è aperto, in attesa di una svolta che al momento non sembra arrivare. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.