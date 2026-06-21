Intrecci di mercato Napoli-Fiorentina: possibile scambio tra esterni

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Al Napoli piace Dodo, alla Fiorentina piace Noa Lang: non è escluso uno scambio, ma prima Allegri dovrà valutare l'olandese.

Il futuro di Noa Lang potrebbe nuovamente incrociare quello della Fiorentina. Il club viola starebbe valutando un nuovo tentativo per l'esterno olandese rientrato al Napoli dopo la conclusione del prestito al Galatasaray. L'idea sarebbe quella di un'operazione a titolo temporaneo, formula già presa in considerazione nei mesi scorsi. I contatti tra Fabio Paratici, Daniele Pradè, Roberto Goretti e Giovanni Manna sarebbero già stati avviati, ma prima di qualsiasi decisione sarà necessario il via libera di Massimiliano Allegri, chiamato a valutare Lang durante il ritiro estivo.

Napoli-Fiorentina, intreccio per Lang e Dodò?

Sul tavolo potrebbe nascere anche un intreccio di mercato con Dodò. L'esterno brasiliano, seguito dal Napoli per la fascia destra, viene valutato dalla Fiorentina almeno 15 milioni di euro e potrebbe rappresentare una possibile contropartita tecnica nell'eventuale trattativa. Sul giocatore resta vivo anche l'interesse della Roma. A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno.