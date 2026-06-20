Napoli su Dodò ma c'è concorrenza: Roma in trattativa avanzata

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Oggi alle 23:00Calciomercato Napoli
di Davide Baratto
Calciomercato Napoli, oltre Khalaili si pensa a Dodò per la corsia destra: per il brasiliano però c'è la concorrenza della Roma

Il Napoli cerca un terzino destro che possa dare il ricambio a Giovanni Di Lorenzo e sono principalmente due i nomi presi in considerazione: Anan Khalaili che sembra essere in cima alla lista, e poi Dodò della Fiorentina la cui situazione viene monitorata attentamente dal club azzurro. Tuttavia, per il laterale brasiliano c'è concorrenza dalla Serie A: la Roma di Gian Piero Gasperini è infatti in trattativa avanzata con i viola.

Lo riporta il giornalista Niccolò Ceccarini nel suo editoriale su TuttoMercatoWeb.com: "A partire dal 1 luglio la società giallorossa potrà iniziare ad accontentare Gasperini, che si aspetta rinforzi per disputare una bella stagione anche in Champions League. Uno degli obiettivi per la fascia è Dodo. La trattativa con la Fiorentina è ben avviata. La valutazione complessiva dovrebbe essere intornio ai 15 milioni di euro". Dunque, se il Napoli dovesse decidere di affondare il colpo per Dodò dovrebbe scavalcare l'offerta dei giallorossi.