Rimpianto Gaetano? Tmw: "Ora lo vuole l'Atalanta e costa 20 milioni"

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La cessione di Gianluca Gaetano rischia di diventare un rimpianto per il Napoli. Il centrocampista cresciuto nel vivaio degli azzurri dopo una serie di prestiti si trasferì nell'estate del 2024 al Cagliari a titolo definitivo, per una cifra di appena 6 milioni di euro. In questa stagione il classe 2000 è cresciuto notevolmente nel ruolo di regista ed ha attirato su di sè i riflettori di diverse squadre, con la sua valutazione che è aumentata vertiginosamente.

Gaetano è un rimpianto per il Napoli? Ora lo vuole l'Atalanta e costa 20 milioni di euro

Ora c'è l'Atalanta sulle tracce di Gaetano e il Cagliari chiede 20 milioni di euro, come riporta il giornalista Niccolò Ceccarini nel suo editoriale su TuttoMercatoWeb.com: "L'Atalanta è senza dubbio la società più attiva in questo momento. I nerazzurri hanno ceduto Ederson per 45 più bonus allo United. Con l'addio di Palestra arriveranno a un totale di 100 milioni incassati. L'obiettivo a centrocampo è completare l'organico con almeno 3 giocatori. II primo potrebbe essere Gaetano. I contatti con il Cagliari sono sempre più fitti anche se allo stato attuale c'è una diversità di vedute sul valore. I rossoblù vorrebbero 20 milioni, l'Atalanta intende spenderne meno".