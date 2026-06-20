Ultim'ora Gila-Napoli, Romano annuncia: "Non c'è fretta, club forte dell'accordo col giocatore"

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Calciomercato Napoli, accordo totale Mario Gila e ora bisogna sbloccare l'affare con la Lazio. C'è fiducia e non verranno affrettati i tempi

Il Napoli continua a lavorare per l'acquisto di Mario Gila che potrebbe diventare il primo rinforzo per il nuovo allenatore Massimiliano Allegri. Tuttavia, non c'è fretta per chiudere l'operazione in quanto il club azzurro è forte dell'accordo con il calciatore e tratterà con calma con la Lazio. Lo riporta Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, tramite il suo canale YouTube:

"Accordo totale con il giocatore raggiunto giorni fa. È un Napoli che si sente molto forte di questo accordo perché il contratto del giocatore scade tra un anno. E allora la strategia è chiara. Il Napoli in questo momento non ha particolare fretta, nel senso che ha un accordo con il giocatore, sa che Gila vuole vestire la maglia azzurra, vuole giocare la Champions League, adesso conta sbloccare l'operazione con la Lazio nel modo più vantaggioso possibile.

Quindi chiaramente con la Lazio non è mai semplice, il presidente Lotito partiva dall'idea di trattenere Mario Gila almeno per un altro anno, anche a costo e a rischio di perderlo a parametro zero. Ma il Napoli da parte sua si sente molto forte di questo accordo con il giocatore e aspetta che gli incastri anche economici di questa operazione con la Lazio siano giusti per poi procedere e arrivare al traguardo. Quindi lavoro in corso per Gila al Napoli, non siamo ancora alla fase di chiusura dell'operazione tra club, è chiuso col giocatore, e quindi il club azzurro è fiducioso. Mario Gila è anche assolutamente provato da Max Allegri".