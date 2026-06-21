Napoli-Gila, possibili rilancio e contropartita: due azzurri piacciono alla Lazio

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Tra i nomi graditi ci sarebbero Lorenzo Lucca, attaccante apprezzato da Gennaro Gattuso, e Rafa Marin, profilo che potrebbe interessare la Lazio.

Il Napoli continua a spingere per Mario Gila, considerato uno degli obiettivi principali per rinforzare la difesa del futuro. Il club azzurro avrebbe già raggiunto un'intesa con il centrale spagnolo sulla base di un contratto quinquennale da circa 3,5 milioni di euro a stagione. Resta però da trovare l'accordo con la Lazio. I biancocelesti continuano a chiedere 30 milioni di euro, mentre il Napoli si è fermato a un'offerta da 15 milioni e potrebbe arrivare fino a 20 con un ulteriore sforzo economico.

Napoli-Gila, due possibili contropartite

Per ridurre la distanza tra le parti, Giovanni Manna starebbe valutando l'inserimento di alcune contropartite tecniche. Come riferito dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, tra i nomi graditi ci sarebbero Lorenzo Lucca, attaccante apprezzato da Gennaro Gattuso, e Rafa Marin, profilo che potrebbe interessare la Lazio. Prima di eventuali rilanci, però, il Napoli dovrà anche sfoltire la rosa e definire alcune uscite.