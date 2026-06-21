Milinkovic-Savic è sul mercato! Allegri è stato chiaro: "Per me può essere diverso"

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Fabrizio Romano svela la frase con cui Massimiliano Allegri avrebbe aperto al cambio in porta per il suo Napoli, mettendo sul mercato Milinkovic-Savic.

Il futuro di Vanja Milinkovic-Savic al Napoli appare sempre meno scontato. A confermarlo è Fabrizio Romano, che sul proprio canale YouTube ha spiegato come il portiere serbo sia tra i giocatori che potrebbero lasciare Castel Volturno durante questa sessione di mercato. Alla base delle riflessioni ci sarebbe anche il pensiero di Massimiliano Allegri. Secondo Romano, nelle prime riunioni con la dirigenza il tecnico avrebbe fatto capire di essere aperto a un cambio tra i pali: "Per me il portiere può essere diverso".

Milinkovic-Savic sul mercato

Un'indicazione che segna una netta differenza rispetto alla gestione Conte, che aveva invece fortemente voluto l'arrivo dell'estremo difensore. Il Napoli è quindi disposto ad ascoltare eventuali offerte ritenute congrue. Resta da capire se il mercato dei portieri, tradizionalmente meno dinamico rispetto ad altri ruoli, offrirà occasioni concrete. Al momento, però, la posizione di Milinkovic-Savic è chiara: il serbo è considerato in uscita