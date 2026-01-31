Intrigo attacco, Sky conferma: congelato Alisson Santos, si attende l'Atalanta per Sulemana

Intrigo attacco, Sky conferma: congelato Alisson Santos, si attende l'Atalanta per SulemanaTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:00Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone

Le mosse del Napoli sul mercato restano legate a un incastro che coinvolge anche l’Atalanta. Il club azzurro osserva con attenzione la situazione di Lookman, il cui possibile trasferimento all’Atletico Madrid potrebbe cambiare gli scenari. In caso di addio dell’attaccante nigeriano, infatti, Sulemana sarebbe destinato a restare a Bergamo.

Se invece Lookman dovesse rimanere, l’esterno ghanese classe 2002 tornerebbe in orbita Napoli come soluzione concreta. La dirigenza partenopea è pronta a riattivare l’operazione con la formula del prestito oneroso, accompagnato dal diritto di riscatto. Nel frattempo resta congelata anche la pista che porta ad Alisson Santos dello Sporting Lisbona, in attesa che il domino si completi e il quadro diventi più chiaro.