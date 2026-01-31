Vicino al Napoli, Alisson Santos convocato dallo Sporting: l'annuncio di Borges

Oggi alle 16:45Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone

Nonostante il forte interesse del Napoli, Alisson Santos figura tra i convocati dello Sporting per la gara contro il Nacional. In conferenza stampa, il tecnico Rui Borges ha spiegato di voler contare su tutta la rosa, senza escludere eventuali cessioni.

Ha elogiato il potenziale dell’esterno brasiliano, sottolineando però la necessità di migliorare soprattutto nelle partite di campionato e nelle scelte contro difese chiuse. Per ora, Alisson resta a disposizione.