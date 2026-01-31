Olivera-Nottingham, CdS: gli inglesi sono pronti a presentare un'offerta

Olivera-Nottingham, CdS: gli inglesi sono pronti a presentare un'offertaTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:15Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone

Il Napoli fa quadrato attorno a Mathias Olivera. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Nottingham Forest avrebbe pronta una proposta da 20 milioni di euro per il terzino azzurro, ma la risposta del club partenopeo è stata netta: nessuna apertura alla cessione.

Intanto si definiscono altre operazioni in uscita: Marianucci si è trasferito in prestito al Torino, mentre Ambrosino andrà al Modena con la stessa formula. Sul fronte Olivera, però, la linea resta invariata: non si vende.