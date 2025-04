"Io e il Napoli ci volevamo, il PSV ha detto di no". Ma in estate può riaprirsi l'affare

Il Napoli è alla ricerca di un esterno offensivo per sostituire con sei mesi di ritardo Khvicha Kvaratskhelia. E' una priorità assoluta e l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa due nomi: "Mica male Igor Paixao (25 anni a giugno), brasiliano del Feyenoord che – per non svelare le proprie simpatie – ieri ha condiviso un messaggio di Neres su Instagram con un caloroso «craque». Quando si dice affinità.

Paixao è tra i preferiti di Manna, che è di gusti raffinati e in Olanda s’è accomodato pure altrove, al Psv, dove Noa Lang (26 anni a giugno) sembra ci stia stretto: affinché si sapesse in giro, due mesi fa, l’esterno ha svelato pubblicamente una delle trattative di gennaio («il Napoli mi voleva e io volevo il Napoli, ma il club ha detto no») sfumata nonostante i venticinque milioni di euro che Aurelio De Laurentiis aveva preparato per fronteggiare l’addio di Kvara".