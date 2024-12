Ismajli, l'intermediario: "Il Napoli lo segue da un anno, l'affare si può chiudere"

Serxhio Mezi, intermediario che lavora al trasferimento del difensore dell’Empoli Ardian Ismajli (in scadenza di contratto a fine stagione), ha parlato a Telecapri proprio del futuro del centrale albanese, intervenendo nel corso della trasmissione ‘Il Napoli su Telecapri’: “E’ già un anno che il Napoli segue Ismajli. Ci sono rapporti ottimi tra Corsi e De Laurentiis, i due presidenti, e questa è una prospettiva positiva. Ma è un trasferimento per il quale servirà ancora del tempo. C’è da capire anche cosa vorrà fare il giocatore con la sua carriera, se restare in Italia o andare fuori e quali occasioni gli si presentaranno.

Contratto in scadenza? Il presidente Corsi non vuole cederlo a zero, ma neanche con un indennizzo a gennaio. Lui ad Empoli sta bene, Corsi gli ha dato anche la fascia di capitano e, da quello che so, gli ha già presentato anche un contratto nuovo, che adesso il Napoli sta valutando. Col Napoli parlavamo già ai tempi di Giuntoli, poi il direttore è andato via e le cose sono cambiate. Ismajli doveva andare via già a gennaio scorso, però poi ci sono stati dei problemi.

Interesse anche da parte della Juventus? Un anno e mezzo fa lo proposi al Bologna e Thiago Motta non lo volle, per cui la pista Juventus si può escludere. Per l’anno prossimo può essere un’opzione per il Napoli se si libera a costo zero. Per gennaio invece la vedo più dura. Tutte le società vogliono pagare meno. Non penso che uno come Corsi lo lascia andare via per tre soldi, chiederà tanto per il cartellino e per questo gli ha già proposto un contratto, adesso tocca al giocatore valutarlo e decidere se accettare o meno”.