Juanlu, affare sempre in piedi! Napoli super impegnato, presto nuovi contatti

"L'operazione Juanlu Sanchez è viva, è ancora in piedi. C'è leggera distanza tra i due club per la valutazione del giocatore. Il Napoli è arrivato a 14, il Siviglia ne chiede 17 e nelle prossime ore ci saranno contatti diretti tra i due club per provare ad avanzare nella trattativa". Lo ha detto Matteo Moretto nel canale Youtube di Fabrizio Romano. Il Napoli ora è super impegnato su altri fronti ma presto dunque tornerà alla carica per il laterale spagnolo.

Per Juanlu, giovanissimo talento del suo paese e del suo ruolo, Manna è già stato in Spagna qualche settimana fa per parlare con il ds del Siviglia e con gli agenti del calciatore, chiaro indizio della volontà di procedere e chiudere. Ora il giocatore è in vacanza dopo la fine degli Europei U21 con la Roja e aspetta novità dai suoi procuratori. Affare in via di definizione, dunque. Juanlu è un esterno molto abile a spingere che ha doti fisiche e atletiche, è molto rapido e crea pericoli dalle sue parti. Può ancora crescere tanto in fase difensiva. Per il Napoli sarebbe un investimento per il futuro.