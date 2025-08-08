Ultim'ora Juanlu, contatti continui Napoli-Siviglia! Sky: si punta a chiudere per liberare Zanoli

Il Napoli è scatenato sul calciomercato, tantissime operazioni si stanno definendo in questi giorni: dopo aver salutato Giovanni Simeone, anche Giacomo Raspadori si appresta a partire direzione Atletico Madrid, ma non è tutto. Gli azzurri sono attivi pure sui colpi entrata: si stanno formalizzando in queste ore gli ultimi dettagli per acquistare Miguel Gutierrez dal Girona e sempre in Spagna si continua a trattare con il Siviglia per Juanlu Sanchez.

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, sono costanti i contatti degli azzurri con il club andaluso per provare a chiudere la trattativa. La dirigenza partenopea ha offerto qualche milione in meno per Juanlu Sanchez rispetto alle contender inglesi, ma è forte della volontà del calciatore che vuole solo il Napoli. Non appena l'affare sarà concluso, allora si sbloccherà anche la situazione di Alessandro Zanoli che è promesso sposo del Bologna.

