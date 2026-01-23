Juanlu è ancora un obiettivo! Contatti in corso con Siviglia e agenti: la situazione

Non solo l'attacco. Sì, quella è la priorità dopo gli addii di Lucca e Lang. E rimane tale anche con l'arrivo di Giovane dall'Hellas Verona. Ma il Napoli è attento sul mercato anche per altre posizioni. E un nome che resta in lista riguarda l'esterno destro di difesa: Juanlu Sanchez. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno:

"Manna guarda anche in Spagna, soprattutto a Siviglia. Juanlu Sanchez, vicinissimo la scorsa estate, non è mai sparito dai radar: il Napoli ne sta parlando sia con gli agenti sia con il club andaluso, ma c’è anche la concorrenza della Juventus, che lo considera un’opzione sulla fascia destra come vice Kalulu".