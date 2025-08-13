Juanlu, è scontro Siviglia-Napoli! Moretto: "Il ragazzo ha ribadito: Napoli o niente!"
E' muro contro muro tra Napoli e Sivglia per Juanlu Sanchez, terzino spagnolo classe 2003 individuato come vice-Di Lorenzo per completare l'organico. Il Napoli è arrivato a 17mln di euro, ovvero la cifra che chiedeva ufficialmente il Siviglia che però poi ha alzato la richiesta a 20mln di euro più 20% di futura rivendita.
Secondo quanto riferisce l'esperto di mercato Matteo Moretto, l’affare è in standby da diversi giorni, ma non è tramontato: il Napoli crede di poter arrivare al giocatore grazie alla volontà del ragazzo che ha ribadito al Siviglia che o viene venduto al Napoli o resterà lì e non accetterà altre sistemazioni. Sono previsti nuovi contatti tra oggi e domani e entro ferragosto dovrebbe esserci un quadro più chiaro. L'unica certezza è che per ora si va allo scontro, al muro contro muro.
