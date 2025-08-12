Juanlu-Napoli, dalla Spagna: "Trattativa ancora viva, la conferma dei due club"

Il futuro di Juanlu Sanchez resta in bilico. Ne scrive Estadio Deportivo con gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa infinita tra Napoli e Siviglia. Il portale spagnolo ha contattato le due parti che hanno confermato come l'affare sia ancora ben distante dalla fumata bianca. La notizia dunque è che il club azzurro considera l'affare ancora possibile, certo però serve l'accordo e qui si sta lavorando senza sosta da tempo.

Il Napoli non ha smesso di pianificare il suo arrivo, ma l'ostacolo principale sono i tre milioni di euro, divario comunque notevole per una trattativa che dura da oltre un mese. Le cifre sono le solite: il Napoli è fermo a 17 milioni, il Siviglia ora ne chiede 20. Il giocatore intanto è tornato in campo in amichevole e la sua posizione è chiara: o va al Napoli o resta senza problemi in Liga. Insomma, niente Premier. Lo ha fatto capire anche con il suo ulltimo post social.