Napoli o niente, Juanlu sui social: “Ultima amichevole, ora testa alla Liga”
Ieri alle 22:45Dai social
di Antonio Noto

Al termine dell'amichevole pareggiata 1-1 col Tolosa, il terzino del Siviglia Juanlu Sanchez posta un messaggio sui social che si sposa a varie interpretazioni.

Il nazionale Under 21, obiettivo di mercato del Napoli, scrive su Instagram: "Ultima partita del pre-stagione finita, già pensando alla prima partita di campionato. Vamos". Una provocazione al suo club o un annuncio di permanenza in Liga che gela il Napoli?