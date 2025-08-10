Napoli o niente, Juanlu sui social: “Ultima amichevole, ora testa alla Liga”
Al termine dell'amichevole pareggiata 1-1 col Tolosa, il terzino del Siviglia Juanlu Sanchez posta un messaggio sui social che si sposa a varie interpretazioni.
Il nazionale Under 21, obiettivo di mercato del Napoli, scrive su Instagram: "Ultima partita del pre-stagione finita, già pensando alla prima partita di campionato. Vamos". Una provocazione al suo club o un annuncio di permanenza in Liga che gela il Napoli?
Pubblicità
Dai social
“Così retrocediamo!”, “Accettate i 17mln del Napoli e fate mercato!”, tifosi Siviglia furiosi sui social
Copertina FocusGutierrez è tutto ciò che serve al Napoli: i tre grandi pro del terzino scuola Real di Davide Baratto
Le più lette
Prossima partita
23 ago 2025 18:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Sassuolo
|Napoli
In primo piano
Beukema a Sky: "Caricato tanto, ora si vedono i frutti. Mi piace difendere così. De Bruyne? Insieme facciamo tanti scherzi"
Redazione Tutto Napoli.netRileggi liveNapoli-Girona 3-2 (Di Lorenzo 5', De Bruyne 16', 23', Stuani 34', 42'): finisce qui
Antonio NotoUfficialeNapoli-Girona, annunciate le formazioni: c’è Meret e tridente con Neres a sinistra!
Antonio NotoRileggi livePresentazione squadra: rivivi l'evento con le parole di Conte, Di Lorenzo e Oriali
Fabio TarantinoDe Bruyne a Dazn: "Napoli? Ho deciso due giorni prima di firmare! Tante offerte, decisivo un confronto..."
Antonio NotoRileggi liveCastel di Sangro, 14mila presenze al giorno! Sindaco: "Risultato storico!", pres. Abruzzo: "Polemiche sterili, alimentano razzismo"
Arturo MinerviniRileggi liveMilinkovic-Savic in conferenza: "Da marzo sapevo del Napoli, volevo fortemente venire! Non mi sento né 1° né 2°”
Arturo MinerviniMcTominay: "Scudetto non ha cambiato nulla, amma fatica’...always! Su De Bruyne e le amichevoli..."
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com