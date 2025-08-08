Juanlu-Napoli, Gazzetta ottimista: "Telenovela infinita, ma ci siamo per il lieto fine"

vedi letture

Juanlu-Napoli, l'affare alla fine si dovrebbe fare. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola spiega che la posizione ferma del giocatore potrà essere decisiva. Ecco perché la telenovela, che è infinita, ha tutti i "presupposti per il lieto fine" nonostante il gioco al rialzo del Siviglia che prima chiedeva 17 milioni e ora fissa a 20 il prezzo del cartellino del terzino spagnolo. Questo perché alla porta del club spagnolo si sarebbero presentati due club inglesi che avrebbero offerto proprio 20 milioni scontrandosi però col volere del difensore che ha scelto Napoli e vuole andare solo al Napoli.

Serve un ultimo sforzo tra le parti e l'affare si potrà definire concluso e così il Napoli potrà avere il suo nuovo esterno a destra con Gutierrez a sinistra per completare l'accoppiata spagnola sulle corsie laterali. Juanlu, ricorda il quotidiano, dovrà poi essere inserito in lista Champions sacrificando qualcuno, mentre per la Serie A, essendo classe 2003, verrà considerato come Under. Affare in via di definizione, dunque. Juanlu è un esterno molto abile a spingere che ha doti fisiche e atletiche, è molto rapido e crea pericoli dalle sue parti. Può ancora crescere tanto in fase difensiva. Per il Napoli sarebbe un investimento per il futuro.