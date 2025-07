Foto Juanlu-Napoli, la mossa del Siviglia: il volto del giocatore sulla nuova divisa ufficiale

vedi letture

Il Napoli è alla ricerca di un vice Di Lorenzo e Juanlu Sanchez, terzino destro del Siviglia e della Spagna Under 21, è il prescelto per andare a rinforzare la rosa di Antonio Conte che, dopo una stagione di campionato e Coppa Italia, vedrà passare a quattro le competizioni da disputare con l'aggiunta della Supercoppa Italiana. Il messaggio lanciato dalla società è chiaro: tante operazioni prima dell'inizio del ritiro proprio per garantire ad Conte di partire subito con il piede giusto per difendere lo Scudetto conquistato e non solo.

In attesa di nuovi sviluppi sulla trattativa, il Siviglia in occasione della presentazione della nuova maglia per la stagione calcistica 2025/2026 ha utilizzato il volto di Juanlu Sanchez sul proprio sito ufficiale. Lo spagnolo è il volto in copertina sul sito del club andaluso con la prima maglia, bianca con dettagli rossi e firmata Adidas. Intanto i club continuano a trattare e, anche se le parti sembrano avvicinarsi, manca ancora l'intesa definitiva per sbloccare definitivamente la trattativa e mettere il giocatore a disposizione di Conte.