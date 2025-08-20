Juanlu-Napoli, Romano: il Siviglia si sta ammorbidendo, pronto piccolo rilancio

vedi letture

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, attraverso il canale Youtube del collega Fabrizio Romano, ha parlato della trattativa tra Napoli e Siviglia per Juanlu Sanchez, terzino destro dell'Under 21 spagnola: "Per quanto riguarda Juanlu, vi confermo che il Napoli è pronto ad alzare l'offerta, a fare un piccolo sacrificio, ad alzare leggermente l'offerta di 17 milioni di euro.

L'ultima offerta presentata per Juanlu circa due settimane fa. Il Siviglia ha sempre chiesto 20 più il 20% sulla futura vendita, ma ormai sembra si stia ammorbidendo. Quindi il Napoli farà un passettino in avanti offrendo un po' di più. Il Napoli spera che il Siviglia accetti e abbassi le richieste”.