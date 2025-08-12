Juanlu-Napoli, Schira: "ADL aspetta fino a Ferragosto, altrimenti chiude per l'alternativa"

vedi letture

Juanlu Sanchez al Napoli entro venerdì, entro Ferragosto, altrimenti via al piano B. Lo dice su Youtube l'esperto di mercato Nicolò Schira con tutti i dettagli di una trattativa infinita che va avanti da diverse settimane: "La situazione Juanlu rischia di incresparsi, il Napoli vuole una risposta definitiva entro venerdì altrimenti virerà su Arnau Martínez del Girona che può essere l'alternativa allo stesso prezzo. Per Juanlu il Napoli è fermo a 17 milioni più al massimo 10% sulla futura rivendita, il Siviglia continua a chiederne 20".

Per Juanlu, giovanissimo talento spagnolo e anche Under per le liste essendo classe 2003 (come Martinez del Girona, prima alternativa), il ds azzurro Giovanni Manna era già stato in Spagna a luglio per parlare con il ds del Siviglia e con gli agenti del calciatore, chiaro indizio della volontà di procedere e chiudere. Ma dopo settimane ancora non c'è l'intesa anche perché il club spagnolo ha aumentato la richiesta da 17 a 20 spiazzando il Napoli che si era spinto proprio fino a 17 milioni. Decisivo l'inserimento di alcuni club inglesi. Ora la trattativa è in stand-by mentre il giocatore ha già da tempo l'accordo col Napoli e vuole solo gli azzurri altrimenti resterà in Liga.