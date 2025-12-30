Ultim'ora Marianucci può partire a gennaio, Romano: “Cremonese in pole”

Gli esperti di mercato internazionale Fabrizio Romano e Matteo Moretto, attraverso YouTube, hanno parlato di una possibile uscita in casa Napoli: “Luca Marianucci può andare via in prestito e con la Cremonese sta procedendo molto bene. Trattativa molto avanzata.

La Cremonese è la squadra che in questo momento è molto più avanti rispetto alle altre. Ha fatto passi importanti in avanti, si parla di un prestito secco fino a giugno. Ci aspettiamo che Marianucci, che non resterà a Napoli, trovi squadra presto. Cremonese in pole position”.