Colpo dal Sudamerica? Il Napoli prepara un'offerta per Carrascal: c'è concorrenza

Il Napoli accelera sul mercato e prepara una prima offerta concreta da 20 milioni di euro al Flamengo per arrivare a Jorge Carrascal. Il club azzurro è pronto a superare la concorrenza dopo che il Marsiglia ha visto respinta una proposta ufficiale da 15 milioni. A rilanciare l’indiscrezione è il giornalista ed esperto di mercato Ekrem Konur, che su X sottolinea la volontà del Napoli di affondare il colpo per rinforzare il reparto offensivo.

Sul trequartista colombiano resta vigile anche il Wolverhampton, che starebbe valutando una formula alternativa basata su un prestito con opzione di riscatto. La situazione resta in evoluzione, ma il Napoli sembra intenzionato a muoversi con decisione. Carrascal, classe 1998, è un centrocampista offensivo capace di agire anche da esterno d’attacco, attualmente in forza al Flamengo e nel giro della nazionale colombiana.